аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Донецкая и Херсонская области под атакой России: погибли мирные жители

15:53 241

В Донецкой области Украины вследствие обстрела российской армии погибли пять человек, в том числе 8-летний мальчик, ранены еще 12 человек. Об этом 13 февраля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Среди жертв — семья из Краматорска. Удар пришелся по жилому дому, в котором находились трое братьев и их мать. Все погибли на месте, самому младшему из братьев было 8 лет. Бабушка, которая также находилась в доме в момент удара, получила ранения.

В поселке Черкасском Краматорского района вследствие удара один человек погиб и еще двое ранены, разрушены два частных дома. В поселке Малотарановка, расположенном в этом же районе, ранены три человека. Также три человека ранены в  Дружковке, повреждены четыре дома. Всего от обстрелов пострадал 21 жилой дом и газопровод.

Российские военные наносили удары по Херсону и области. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Вследствие обстрела погиб 65-летний мужчина. Пять человек на территории области получили ранения. Прокудин уточнил, что повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии
15:12 1443
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 266
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 536
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1362
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
12:10 2670
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
03:28 8321
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
15:11 1948
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 518
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1715
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 717
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
13:25 4708

