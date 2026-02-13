Донецкая и Херсонская области под атакой России: погибли мирные жители

В Донецкой области Украины вследствие обстрела российской армии погибли пять человек, в том числе 8-летний мальчик, ранены еще 12 человек. Об этом 13 февраля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Среди жертв — семья из Краматорска. Удар пришелся по жилому дому, в котором находились трое братьев и их мать. Все погибли на месте, самому младшему из братьев было 8 лет. Бабушка, которая также находилась в доме в момент удара, получила ранения.

В поселке Черкасском Краматорского района вследствие удара один человек погиб и еще двое ранены, разрушены два частных дома. В поселке Малотарановка, расположенном в этом же районе, ранены три человека. Также три человека ранены в Дружковке, повреждены четыре дома. Всего от обстрелов пострадал 21 жилой дом и газопровод.

Российские военные наносили удары по Херсону и области. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Вследствие обстрела погиб 65-летний мужчина. Пять человек на территории области получили ранения. Прокудин уточнил, что повреждения получили многоэтажные и частные дома.