Греческий полковник оказался шпионом

Офицера задержали 5 февраля, а 12-го Кристос Флессос предстал перед судом. Он давал показания около восьми часов. Среди обвинений, которые ему предъявлены, — «передача сведений повышенной секретности военного характера» Китаю. Как пишут СМИ, у полковника был доступ к секретной информации о военных разработках, еще не принятых на вооружение.

Как пишут греческие СМИ, Кристос Флессос служил командиром 128-й учебно-тренировочной эскадрильи связи и электроники (128 SETI) в Кавури. Он приступил к исполнению обязанностей в этом подразделении еще в июле 2025 года. Флессос инженер по системам связи и информации с более чем 30-летним опытом службы офицером в ВВС Греции. Он является аккредитованным тактическим экспертом НАТО в области систем связи и информации, имеет степень магистра наук в области управляемых систем вооружения, полученную в Крэнфилдском университете (Великобритания), прошел множество онлайн-курсов, в том числе базовый курс по кибербезопасности от Palo Alto Networks Academy.