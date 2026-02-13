Греческий полковник оказался шпионом

Командира эскадрильи греческих военно-воздушных сил полковника Кристоса Флессоса арестовали по обвинению в шпионаже. Об этом пишет The Guardian.
Офицера задержали 5 февраля, а 12-го Кристос Флессос предстал перед судом. Он давал показания около восьми часов. Среди обвинений, которые ему предъявлены, — «передача сведений повышенной секретности военного характера» Китаю. Как пишут СМИ, у полковника был доступ к секретной информации о военных разработках, еще не принятых на вооружение.
Как пишут греческие СМИ, Кристос Флессос служил командиром 128-й учебно-тренировочной эскадрильи связи и электроники (128 SETI) в Кавури. Он приступил к исполнению обязанностей в этом подразделении еще в июле 2025 года. Флессос инженер по системам связи и информации с более чем 30-летним опытом службы офицером в ВВС Греции. Он является аккредитованным тактическим экспертом НАТО в области систем связи и информации, имеет степень магистра наук в области управляемых систем вооружения, полученную в Крэнфилдском университете (Великобритания), прошел множество онлайн-курсов, в том числе базовый курс по кибербезопасности от Palo Alto Networks Academy.
Сообщается, что китайские спецслужбы завербовали его в 2025 году. Кристосу Флессосу пообещали вознаграждение от $5 тыс. до $15 тыс. за каждый переданный документ.
По данным греческих СМИ, офицер признался в том, что фотографировал секретные документы НАТО и передавал их с помощью специального ПО (программного обеспечения) с шифрованием, предоставленного китайской разведкой. Сам Кристос Флессос заявил, что «неосознанно и ненамеренно» был вовлечен в «нечто кошмарное, опасное и незаконное». По его словам, он контактировал с агентами в социальной сети LinkedIn.