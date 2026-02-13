USD 1.7000
Что думают украинцы насчет границ и условий мира с Россией?

16:10 205

Украинцы разделились во мнениях насчет границ и условий мира с Россией. Более трети украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с Россией необходимо освободить Украину от российских солдат в границах 1991 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического исследования, обнародованного Киевским Форумом Безопасности.

Согласно данным опроса, большая часть жителей Украины (33,2%) считает необходимым освобождение республики от россиян в границах 1991 года, а 25,5% - в пределах на 24 февраля 2022 года.

В то же время 3,7% респондентов предполагают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

Отмечается, что в июне 2024 года возвращение к границам 1991 года поддержали 51,5% украинцев. В то же время респондентов, которые предполагают фиксацию границ по линии фронта, стало больше - с 9,4% в июне 2024 года до 23,5% в феврале 2026 года.

Аспекты мирного соглашения

Данные исследования свидетельствуют, что 73,1% граждан не готовы уступить реальные гарантии безопасности Украины, а 73,3% - помощь в экономическом восстановлении страны.

72% опрошенных украинцев убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления, а 69,3% - выступили за взыскание с России репараций в пользу Украины.

Кроме того, 62,7% опрошенных считают, что нельзя уступить контроль Украины над Донбассом.

Подавляющее большинство украинцев (90%) и дальше считают, что Украина должна наносить удары по территории России. Среди них доля тех, кто ограничивается военными целями, снизилась.

