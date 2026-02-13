Отбывавший семилетний срок блогер Ата Абдуллаев вышел на свободу, Хазарский районный суд освободил его от отбывания оставшейся части наказания.
Отмечается, что Абдуллаев обращался в суд с просьбой освободить его досрочно.
Ата Абдуллаев был задержан Службой госбезопасности в марте 2021 года. Ему предъявили обвинение по статье 182.2.2 УК Азербайджана (вымогательство с применением шантажа). 28 декабря 2021 года суд приговорил его к 7 годам тюрьмы. Также отметим, что Абдуллаев был осужден в 2004 году за уклонение от военной службы, а в 2014 году - за кражу.