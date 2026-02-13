USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос

16:17 70

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию 11 млрд 915,35 млн кубометров газа, что на 3,8% выше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В том числе 11 млрд 524,83 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочных договорённостей, 390,5 млн кубометров — на спотовой основе.

В декабре объём поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 80,66 млн кубометров, что на 4,17% больше, чем годом ранее. При этом весь объём пришёлся на экспорт по долгосрочным контрактам.

В целом в декабре Турция импортировала 7 млрд 654,24 млн кубометров газа (+3,94%). Из них на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 960,45 млн кубометров (51,74% всех поставок, снижение на 10,49%), на сжиженный природный газ (СПГ) — 3 млрд 693,79 млн кубометров (48,26% всех поставок, рост на 25,66%).

По объёмам поставок в декабре Азербайджан занял третье место (14,12% от общего объёма поставок в Турцию). На первом месте были США (30,33%), на втором — Россия (30,1%), на четвёртом — Иран (7,53%), на пятом — Алжир (6,27%).

В декабре поставки газа в Турцию осуществлялись из 13 стран: из Азербайджана, России и Ирана — по трубопроводам; из Алжира, Анголы, США, Египта, Сенегала, Экваториальной Гвинеи, Камеруна, Нигерии, Норвегии, Тринидада и Тобаго — в виде СПГ.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках «Стадии-1» и «Стадии-2» разработки месторождения «Шахдениз».

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1450
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 275
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 540
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1366
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2673
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8321
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1950
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 520
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1718
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 718
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13:25 4713

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1450
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 275
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 540
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1366
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2673
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8321
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1950
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 520
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1718
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 718
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13:25 4713
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться