Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию 11 млрд 915,35 млн кубометров газа, что на 3,8% выше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В том числе 11 млрд 524,83 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочных договорённостей, 390,5 млн кубометров — на спотовой основе.

В декабре объём поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 80,66 млн кубометров, что на 4,17% больше, чем годом ранее. При этом весь объём пришёлся на экспорт по долгосрочным контрактам.

В целом в декабре Турция импортировала 7 млрд 654,24 млн кубометров газа (+3,94%). Из них на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 960,45 млн кубометров (51,74% всех поставок, снижение на 10,49%), на сжиженный природный газ (СПГ) — 3 млрд 693,79 млн кубометров (48,26% всех поставок, рост на 25,66%).

По объёмам поставок в декабре Азербайджан занял третье место (14,12% от общего объёма поставок в Турцию). На первом месте были США (30,33%), на втором — Россия (30,1%), на четвёртом — Иран (7,53%), на пятом — Алжир (6,27%).

В декабре поставки газа в Турцию осуществлялись из 13 стран: из Азербайджана, России и Ирана — по трубопроводам; из Алжира, Анголы, США, Египта, Сенегала, Экваториальной Гвинеи, Камеруна, Нигерии, Норвегии, Тринидада и Тобаго — в виде СПГ.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках «Стадии-1» и «Стадии-2» разработки месторождения «Шахдениз».