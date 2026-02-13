USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Особый день Госслужбы по мобилизации

ФОТО
16:42 736

13 февраля по случаю 14-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу начальник госслужбы генерал-майор Мурсал Ибрагимов и сотрудники ведомства посетили Аллею почетного захоронения и возложили венки и цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, отдав дань уважения его светлой памяти. Об этом сообщили в госслужбе.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога и академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Затем сотрудники госслужбы посетили Аллею шехидов, почтили память сынов Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Затем в аппарате госслужбы состоялась церемония, посвященная 14-летию со дня основания ведомства. Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших смертью героев за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

На мероприятии начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов выступил с докладом о проделанной госслужбой работе.

Мурсал Ибрагимов представил подробную информацию о развитии деятельности госслужбы, проведенных реформах, а также о ходе выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым. На мероприятии был показан видеоотчет о работе госслужбы в 2025 году.

На мероприятии Техран Бабатов – ответственное лицо госслужбы, зачитал распоряжение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о награждении группы лиц из личного состава госслужбы. Позже были также оглашены приказы, подписанные начальником госслужбы о присвоении очередных воинских званий, присуждении медалей и почетных орденов отличившимся на службе.

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 420
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 812
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3062
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 866
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5314
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2095
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2669
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2068
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3513
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3371
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8743

ЭТО ВАЖНО

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 420
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 812
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3062
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 866
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5314
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2095
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2669
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2068
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3513
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3371
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться