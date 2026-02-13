Особый день Госслужбы по мобилизации

13 февраля по случаю 14-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу начальник госслужбы генерал-майор Мурсал Ибрагимов и сотрудники ведомства посетили Аллею почетного захоронения и возложили венки и цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, отдав дань уважения его светлой памяти. Об этом сообщили в госслужбе.

Затем сотрудники госслужбы посетили Аллею шехидов, почтили память сынов Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Также была почтена память выдающегося офтальмолога и академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Затем в аппарате госслужбы состоялась церемония, посвященная 14-летию со дня основания ведомства. Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших смертью героев за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

На мероприятии начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов выступил с докладом о проделанной госслужбой работе.

Мурсал Ибрагимов представил подробную информацию о развитии деятельности госслужбы, проведенных реформах, а также о ходе выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым. На мероприятии был показан видеоотчет о работе госслужбы в 2025 году.