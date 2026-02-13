USD 1.7000
Злоключения Имрана Хана в тюрьме

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:43 2095

Находящийся в заключении бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан потерял зрение, сообщают его адвокат и члены семьи. 

Имран Хан находится под арестом с 2023 года. Его адвокат Салман Сафдар на этой неделе посетил бывшего премьер-министра и затем представил в Верховный суд Пакистана доклад с требованием обеспечить лечение своему подзащитному. В четверг на пресс-конференции в Исламабаде Сафдар заявил: «Он потерял зрение на один глаз». Адвокат также добавил, что у Хана постоянно слезятся глаза, он жалуется на раздражение и проблемы со зрением.

Сын Хана Касим Хан заявил, что состояние его отца является результатом преднамеренного отказа в необходимой медицинской помощи во время заключения. В четверг, выступая с заявлением, Касим Хан сказал: «Вся ответственность лежит полностью на правящем режиме, командовании армии и марионетках, причастных к этой несправедливости».

Имран Хан был избран премьер-министром в 2018 году, а в 2022 году отстранен от должности в результате парламентского голосования. В 2023 году он был арестован по различным обвинениям.

