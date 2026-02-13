Союзник России поможет Украине

Согласно информации, Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. «В Мюнхене я провел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности», - говорится в сообщении.

Сибига также проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских ударах по энергетической системе Украины и убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов.

«Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи», - добавил глава МИД Украины.

С начала войны России против Украины Китай несколько раз публично объявлял о передаче помощи Киеву. В прошлом году Китай выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.