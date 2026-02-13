Лукашенко нагрянул с проверкой

На оперативном докладе Лукашенко подтвердили готовность армии к боевым действиям.

Белорусский лидер посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона и заявил, что войска должны быть готовы ко всему, включая вооруженные конфликты.

«Ребята, вы должны учиться своему делу. Обязательно. Тот, кто не подготовлен, — это смертник. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся», - заметил Лукашенко, говоря о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.