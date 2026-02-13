USD 1.7000
Лукашенко нагрянул с проверкой

17:19 1317

Президент Беларуси Александр Лукашенко проверил боеготовность вооруженных сил. С внезапной проверкой глава государства прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования для проверки боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщает БелТА.

На оперативном докладе Лукашенко подтвердили готовность армии к боевым действиям.

Белорусский лидер посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона и заявил, что войска должны быть готовы ко всему, включая вооруженные конфликты.

«Ребята, вы должны учиться своему делу. Обязательно. Тот, кто не подготовлен, — это смертник. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся», - заметил Лукашенко, говоря о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

Отмечается, что это часть внезапной проверки боеготовности, начатой 16 января. Тогда Лукашенко осмотрел воинскую часть технического обеспечения и отметил: «Я всем доверяю, но это проверка главнокомандующего». По его словам, цель — оценить действия Генштаба и Минобороны без дополнительной информации.

