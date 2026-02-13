Азербайджанец может попасть в Книгу рекордов Гиннесса за «войну» с «Азеригаз»

Рахманов родился в 1972 году, участник Первой Карабахской войны, был ранен. Он инвалид второй группы. В 1996 году устроился слесарем в «Азеригаз».

«Некоторое время работал спокойно, но, не в силах мириться с царившими тогда в системе нарушениями закона, периодически конфликтовал с руководством. В 2014 году меня впервые сократили, после чего я обратился в суд. Хатаинский районный суд Баку признал сокращение незаконным и восстановил меня в должности. После года судебных тяжб я вернулся к своему сменному графику и получил от «Азеригаз» зарплату за год вынужденного прогула», — рассказал он в интервью haqqin.az.

Однако, как утверждает Рахманов, в феврале 2019 года в ходе структурных изменений в «Азеригаз» произошло очередное сокращение, которое он считает противоречащим нормам охраны труда. Речь шла об уменьшении числа слесарей в оперативной группе аварийно-восстановительной и эксплуатационной службы.

«Я снова пошел в суд и выиграл. Не потому, что увольнение само по себе было незаконным, а потому что «Азеригаз» с 2015 года не выплачивал некоторым категориям работников положенный коэффициент за тяжелый труд, и моя профессия была переведена в разряд простых. Отстранить от такой работы человека с инвалидностью непросто. Руководство «Азеригаз» вскоре вновь нарушило закон и в третий раз, в 2023 году, уволило меня по статье, не имеющей отношения ни ко мне, ни к другим людям с инвалидностью», — рассказал Рахманов.

Он признался, что в тот момент воспринял произошедшее спокойно, поскольку подобная ситуация уже стала для него привычной. По его словам, «Азеригаз», уволив одновременно нескольких людей с инвалидностью, счел более выгодным заплатить незначительный штраф за нарушение квоты на рабочие места, чем создавать для них необходимые условия.

«Я радовался, потому что были грубо нарушены нормы закона, а значит, любой суд вынес бы решение в нашу пользу. В этом я был абсолютно уверен. К тому времени я уже досконально изучил трудовое законодательство применительно к деятельности «Азеригаз», а с 2023 года являюсь соучредителем и заместителем председателя НПО «Независимый профсоюз», хотя и до этого долгое время работал в нескольких НПО», — отметил он.

По словам Рахманова, после полутора лет судебных разбирательств в марте 2025 года его вновь восстановили в должности, и он вернулся на сменный график в Насиминский районный департамент газовой эксплуатации города Баку. Однако и на этом история не завершилась. «Говорят, плохие привычки усваиваются быстрее. Всего через шесть месяцев после того как я по суду вернулся на работу, меня снова сократили... Под видом структурных изменений газовое хозяйство привели в такое состояние, что сегодня, если произойдет авария на подземном газопроводе в центре Баку, слесарь, спустившись в колодец, автоматически нарушит закон. Он работает один, но каждое утро перед сменой ставит подпись под правилами техники безопасности. Согласно им, для выполнения работ на высоте или ликвидации аварии в подземном колодце требуется не менее трех человек: один перекрывает проезжую часть, второй спускается, третий страхует его с помощью предохранительного пояса. После увольнения я вновь подал в суд, и судья Хатаинского районного суда Илаха Аббасова своим решением постановила восстановить меня на работе в четвертый раз», — отметил он.

У Рахманова на руках есть все постановления по четырем судебным процессам. По его словам, по истечении срока подачи апелляции по последнему решению суда со стороны «Азеригаз» он подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса.