При поддержке Nar дан старт этапу международного развития платформы Jestdili.az

Являясь первым электронным словарем жестового языка в Азербайджане, платформа предоставляет людям с нарушениями слуха и речи, а также их семьям и близким возможность бесплатно изучать азербайджанский жестовый язык онлайн — в любое время и из любой точки.

В рамках нового этапа проекта планируется добавление поддержки русского и английского языков. Также предусматривается разработка версий 100 наиболее употребляемых слов на национальном и международном жестовых языках с созданием отдельного раздела по международному жестовому языку. Кроме того, будет внедрен интерактивный модуль для сравнения азербайджанского и международного жестовых языков. Проект также включает расширение образовательных ресурсов и модернизацию технической поддержки и серверной инфраструктуры. В настоящее время платформа содержит видеопереводы 4 000 слов и 500 примеров предложений, используемых в повседневной жизни.

Обновление платформы вносит значительный вклад в развитие инклюзивного общества. Проект способствует социальной интеграции людей с нарушениями слуха и речи, расширяет их доступ к образовательным и информационным ресурсам и содействует устранению коммуникационных барьеров в обществе.

Сайт Nar jestdili.az был удостоен премии Golden World Award со стороны Международной ассоциации по связям с общественностью за свою социальную инициативу как самый успешный проект КСО.

Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых Nar, можно найти по линку.