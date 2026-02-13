USD 1.7000
При поддержке Nar дан старт этапу международного развития платформы Jestdili.az

17:20 263

Запущен следующий этап развития платформы Jestdili.az, разработанной Nar совместно с Общественным объединением «Поддержка глухих».

Являясь первым электронным словарем жестового языка в Азербайджане, платформа предоставляет людям с нарушениями слуха и речи, а также их семьям и близким возможность бесплатно изучать азербайджанский жестовый язык онлайн — в любое время и из любой точки.

В рамках нового этапа проекта планируется добавление поддержки русского и английского языков. Также предусматривается разработка версий 100 наиболее употребляемых слов на национальном и международном жестовых языках с созданием отдельного раздела по международному жестовому языку. Кроме того, будет внедрен интерактивный модуль для сравнения азербайджанского и международного жестовых языков. Проект также включает расширение образовательных ресурсов и модернизацию технической поддержки и серверной инфраструктуры. В настоящее время платформа содержит видеопереводы 4 000 слов и 500 примеров предложений, используемых в повседневной жизни.

Обновление платформы вносит значительный вклад в развитие инклюзивного общества. Проект способствует социальной интеграции людей с нарушениями слуха и речи, расширяет их доступ к образовательным и информационным ресурсам и содействует устранению коммуникационных барьеров в обществе.

Сайт Nar jestdili.az был удостоен премии Golden World Award со стороны Международной ассоциации по связям с общественностью за свою социальную инициативу как самый успешный проект КСО.

Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых Nar, можно найти по линку.

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 430
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 824
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3067
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 867
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5324
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2099
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2674
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2074
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3520
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3374
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8744

