Турция и Армения договорились о прямой сухопутной торговле

Анкара и Ереван достигли соглашения о запуске прямой сухопутной торговли, сообщает турецкое издание T24.

Ранее грузовые перевозки между странами проходили через посредников в Грузии и классифицировались как «реэкспорт». Журналистка Al Monitor Эзги Аки со ссылкой на два коммерческих источника отмечает, что теперь грузы будут сохранять свой исходный экспортный статус в течение всего маршрута перевозки. Стороны предпринимают этот шаг в рамках процесса нормализации отношений. Прямые грузовые авиаперевозки между странами уже запущены.

По словам заместителя председателя исполнительного совета по развитию турецко-армянского бизнеса Нояна Сояка, «решение было принято некоторое время назад, и техническая работа уже велась». Он также отметил, что новая схема позволит снизить дополнительные издержки турецких компаний на 10–15%.

Согласно данным Статистического комитета Армении, объем двусторонней торговли между Турцией и Арменией в 2024 году превысил 336 млн долларов. Импорт из Турции в Армению составил около 335 млн долларов, при этом примерно 40% поставок осуществлялось сухопутным путем через Грузию. Основными товарами экспорта из Турции в Армению являются машины и механическое оборудование, изделия из железа и стали, другие промышленные товары и текстиль.