USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Турция и Армения договорились о прямой сухопутной торговле

17:38 860

Анкара и Ереван достигли соглашения о запуске прямой сухопутной торговли, сообщает турецкое издание T24.

Ранее грузовые перевозки между странами проходили через посредников в Грузии и классифицировались как «реэкспорт». Журналистка Al Monitor Эзги Аки со ссылкой на два коммерческих источника отмечает, что теперь грузы будут сохранять свой исходный экспортный статус в течение всего маршрута перевозки. Стороны предпринимают этот шаг в рамках процесса нормализации отношений. Прямые грузовые авиаперевозки между странами уже запущены.

По словам заместителя председателя исполнительного совета по развитию турецко-армянского бизнеса Нояна Сояка, «решение было принято некоторое время назад, и техническая работа уже велась». Он также отметил, что новая схема позволит снизить дополнительные издержки турецких компаний на 10–15%.

Согласно данным Статистического комитета Армении, объем двусторонней торговли между Турцией и Арменией в 2024 году превысил 336 млн долларов. Импорт из Турции в Армению составил около 335 млн долларов, при этом примерно 40% поставок осуществлялось сухопутным путем через Грузию. Основными товарами экспорта из Турции в Армению являются машины и механическое оборудование, изделия из железа и стали, другие промышленные товары и текстиль.

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 431
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 824
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3067
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 867
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5324
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2099
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2675
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2074
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3520
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3374
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8745

ЭТО ВАЖНО

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 431
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 824
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3067
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 867
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5324
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2099
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2675
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2074
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3520
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3374
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8745
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться