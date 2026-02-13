США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа, открывает возможности для трансформации всего Южного Кавказа. Об этом заявили в Госдепартаменте США в комментарии грузинскому изданию Netgazeti.

В Вашингтоне подчеркнули, что Грузия может сыграть важную роль в укреплении стабильности и процветания в регионе, а также сама существенно выиграть от достигнутых договоренностей. В Госдепартаменте отметили готовность продолжать сотрудничество с правительством Грузии по вопросам двусторонних отношений и внутриполитической повестки.

Кроме того, в США заявили, что обсуждают с Тбилиси конкретные шаги, которые могли бы продемонстрировать приверженность грузинских властей укреплению и развитию партнерства между двумя странами. В Вашингтоне также подтвердили настрой на выстраивание конструктивных отношений с Грузией.