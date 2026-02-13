Новый суд над находящимся под арестом экс-судьей

Бывший судья Бардинского районного суда Эльсун Ахмедов, находящийся в настоящее время под стражей, вновь предстал перед судом.

Как сообщает haqqin.az, в Насиминском районном суде под председательством судьи Анара Ибадзаде состоялось подготовительное слушание по уголовному делу Э.Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве. В ходе процесса были уточнены анкетные данные подсудимого.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Судебное заседание назначено на 27 февраля.

Отметим, что бывший судья был обвинен по статье 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Азербайджана. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны два человека.

Также отметим, что ранее Ахмедов, занимая должность судьи, был обвинен в получении крупной взятки от родственника обвиняемого по одному из дел, которое он рассматривал. В отношении бывшего судьи велось расследование в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Ахмедову было предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда от 8 февраля 2024 года в качестве превентивной меры в отношении Ахмедова был избран домашний арест.

Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 23 января 2025 года Э.Ахмедов получил 5 лет лишения свободы. Бывшего судью арестовали в зале суда.

Гянджинский апелляционный суд и Верховный суд оставили в силе приговор суда первой инстанции. Следует также отметить, что в связи с выявлением профессиональных недостатков в деятельности Ахмедова срок его полномочий не был продлен решением Судебно-правового совета от 21 декабря 2023 года об оценке деятельности судей.