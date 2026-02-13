Мерц против канала с Кремлем: Россия не готова

Германия не считает целесообразным налаживать прямой канал связи между ЕС и Москвой, поскольку Россия в настоящее время не демонстрирует готовности к серьезным переговорам. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Эта война закончится только тогда, когда Россия будет как минимум экономически, а возможно, и в военном отношении истощена. Мы приближаемся к этому моменту, но еще не достигли его», – заявил Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос о возможности создания прямого европейского канала связи с Москвой.

Он отметил, что Европа поддерживает плотную координацию с теми, кто ведет диалог с российской стороной, – США и Украиной. «Есть хорошая координация, и нет ничего, что не обсуждалось бы заранее с обеими сторонами», – подчеркнул он.

Мерц также напомнил о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в 2024 году, охарактеризовав его как «неудачный прецедент».

«Был один премьер-министр из ЕС, который самостоятельно отправился в Москву почти два года назад. У него не было мандата, и он ничего не добился. А на следующей неделе мы увидели самые мощные удары по гражданской инфраструктуре, частным домам и больницам, которые когда-либо видели до того времени», – добавил канцлер.

Глава правительства указал, что по продолжительности российско-украинская война уже превзошла Вторую мировую войну.

«Россия может остановить это в любой момент, но в наших руках – Америки, Европы и Украины – довести ее до точки, где они не увидят преимуществ в продолжении этой ужасной войны», – заявил Мерц.

Канцлер также выступил против полного разрыва отношений ЕС с США, назвав это «непродуманной идеей».

«Некоторые люди требуют, чтобы Европа разорвала партнерские отношения с США. Я хорошо понимаю обеспокоенность и тревоги по этому поводу. Более того, некоторые из этих опасений я разделяю. Однако призывы к разрыву связей – это непродуманные заявления. Эти идеи не учитывают геополитическую ситуацию в Европе», – резюмировал Мерц.