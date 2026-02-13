USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Европа – лидер в НАТО, но американцы никуда не уйдут

18:37 232

Роль Европы в руководящих органах НАТО будет усилена, при этом США сохранят на европейской территории свое военное присутствие и ядерные силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Лидирующая роль в управлении НАТО все больше становится европейской», – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что при этом США «привержены сохранению своего ядерного и конвенциального военного присутствия в Европе».

Ранее на этой неделе в НАТО было принято решение о передаче европейским генералам командных должностей в трех региональных штабах альянса, однако командование видами Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе и должность главкома ОВС Североатлантического альянса осталась за США.

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 439
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 835
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3073
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 869
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5330
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2100
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2676
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2075
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3524
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3378
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8745

ЭТО ВАЖНО

Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 439
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 835
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 3073
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 869
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 5330
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
Злоключения Имрана Хана в тюрьме
16:43 2100
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 2676
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 2075
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 3524
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 3378
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8745
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться