Европа – лидер в НАТО, но американцы никуда не уйдут

Роль Европы в руководящих органах НАТО будет усилена, при этом США сохранят на европейской территории свое военное присутствие и ядерные силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Лидирующая роль в управлении НАТО все больше становится европейской», – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что при этом США «привержены сохранению своего ядерного и конвенциального военного присутствия в Европе».

Ранее на этой неделе в НАТО было принято решение о передаче европейским генералам командных должностей в трех региональных штабах альянса, однако командование видами Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе и должность главкома ОВС Североатлантического альянса осталась за США.