Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы

В мужском турнире сегодня в 1/8 финала на тай-брейке действующий чемпион страны Рауф Мамедов одолел Широглана Талыбова, а Ниджат Абасов взял верх над Хаганом Ахмедом.

Действующий чемпион Европы в возрасте до 14 лет Хаган Ахмед крайне болезненно воспринял поражение от полуфиналиста Кубка мира-2023 Ниджата Абасова.