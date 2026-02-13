USD 1.7000
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы

Эльмир Алиев, отдел спорта
Определились четвертьфиналисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

В мужском турнире сегодня в 1/8 финала на тай-брейке действующий чемпион страны Рауф Мамедов одолел Широглана Талыбова, а Ниджат Абасов взял верх над Хаганом Ахмедом.

Действующий чемпион Европы в возрасте до 14 лет Хаган Ахмед крайне болезненно воспринял поражение от полуфиналиста Кубка мира-2023 Ниджата Абасова.

Вчера путевки в четвертьфинал завоевали Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде.

Завтра в первых партиях 1/4 финала сыграют:

Шахрияр Мамедъяров - Ахмед Ахмедзаде

Ниджат Абасов - Айдын Сулейманлы 

Эльтадж Сафарли - Магомед Мурадлы

Риад Самедов - Рауф Мамедов.

В женском турнире случилась сенсация. Нармин Абдинова с рейтингом 2126 на тай-брейке смогла одолеть шахматистку сборной Азербайджана, чемпионку мира-2022 среди 20-летних и чемпионку мира-2023 по быстрым шахматам в этом же возрасте Говхяр Бейдуллаеву (2364).

Также в четвертьфинал пробились Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Тюркян Мамедъярова, Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова.

В четвертьфинале сойдутся:

Ульвия Фаталиева - Сабина Ибрагимова

Гюльнар Мамедова - Ханым Баладжаева

Нармин Абдинова - Тюркян Мамедъярова

Аян Аллахвердиева - Гюнай Мамедзаде.

Напомним, матчи чемпионата Азербайджана проходят в Landmark. Как и в прошлом году, соревнование собрало сильнейших гроссмейстеров страны: заявились 30 шахматистов и 16 шахматисток. Турнир проходит по олимпийской системе. В каждом раунде участники проводят по две классические партии, а в случае ничейного результата определяют победителя на тай-брейке. 

Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины. Чемпионы получат соответственно 20 и 12 тысяч манатов. Помимо этого, если победитель матча выявляется по итогам «классики», то выигравшая сторона получает дополнительно 500 манатов.

Чемпионат Азербайджана завершится 22 февраля.

