Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы

Определились четвертьфиналисты чемпионата Азербайджана по шахматам.
В мужском турнире сегодня в 1/8 финала на тай-брейке действующий чемпион страны Рауф Мамедов одолел Широглана Талыбова, а Ниджат Абасов взял верх над Хаганом Ахмедом.
Действующий чемпион Европы в возрасте до 14 лет Хаган Ахмед крайне болезненно воспринял поражение от полуфиналиста Кубка мира-2023 Ниджата Абасова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера путевки в четвертьфинал завоевали Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде.
Завтра в первых партиях 1/4 финала сыграют:
Шахрияр Мамедъяров - Ахмед Ахмедзаде
Ниджат Абасов - Айдын Сулейманлы
Эльтадж Сафарли - Магомед Мурадлы
Риад Самедов - Рауф Мамедов.
В женском турнире случилась сенсация. Нармин Абдинова с рейтингом 2126 на тай-брейке смогла одолеть шахматистку сборной Азербайджана, чемпионку мира-2022 среди 20-летних и чемпионку мира-2023 по быстрым шахматам в этом же возрасте Говхяр Бейдуллаеву (2364).
Также в четвертьфинал пробились Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Тюркян Мамедъярова, Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова.
В четвертьфинале сойдутся:
Ульвия Фаталиева - Сабина Ибрагимова
Гюльнар Мамедова - Ханым Баладжаева
Нармин Абдинова - Тюркян Мамедъярова
Аян Аллахвердиева - Гюнай Мамедзаде.
Напомним, матчи чемпионата Азербайджана проходят в Landmark. Как и в прошлом году, соревнование собрало сильнейших гроссмейстеров страны: заявились 30 шахматистов и 16 шахматисток. Турнир проходит по олимпийской системе. В каждом раунде участники проводят по две классические партии, а в случае ничейного результата определяют победителя на тай-брейке.
Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины. Чемпионы получат соответственно 20 и 12 тысяч манатов. Помимо этого, если победитель матча выявляется по итогам «классики», то выигравшая сторона получает дополнительно 500 манатов.
Чемпионат Азербайджана завершится 22 февраля.