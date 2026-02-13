«Европа вернулась из отпуска»: немецкая армия идет в Арктику

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена наращивать военное присутствие в Арктике и в ближайшее время стремится сделать свою армию сильнейшей среди европейских стран.

«Мы будем усиливать безопасность на Крайнем Севере, где уже действуют наши военные самолеты, и их будет больше… Мы сделаем бундесвер сильнейшей профессиональной армией в Европе как можно скорее», – заявил Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер подчеркнул, что в мире сейчас происходит «перестройка» со стороны крупных держав, причем процессы идут быстрее и более основательно. По его словам, для Германии неприемлема силовая политика, предпочтение отдается лидерству и партнерству.

Мерц констатировал, что привычное мироустройство «более не существует»: Китай стремится возглавить глобальные изменения, лидерство США оспаривается, и «вероятно, оно утеряно». Он отметил, что в Вашингтоне осознали необходимость «догонять» Китай в отдельных сферах.

«Европа только что вернулась из отпуска в историю», – добавил канцлер.