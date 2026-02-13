Израиль в Сирии

Механизированная колонна израильской армии вошла в южные районы сирийской провинции Эль-Кунейтра для проведения операции по зачистке территории, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Военные проследовали на бронетехнике в населенные пункты Айн-Зейван и Джабата-эль-Хашеб. В ходе обысков были задержаны несколько человек, подозреваемых в связях с радикальными группировками.

По данным телеканала, израильские силы несколько раз открывали предупредительный огонь в районах проведения зачистки. Сведений о пострадавших пока нет.

12 февраля отряд израильских коммандос на 15 бронемашинах блокировал поселок Уфания на юге Эль-Кунейтры, где после обысков были задержаны трое сирийцев.