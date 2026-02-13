Пашинян про доступ к атомным технологиям США и просьбу к Москве

USD 1.7000
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что суть подписанного с США соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергии заключается в получении доступа к американским технологиям и полной информации о модульных реакторах. Об этом Пашинян сообщил журналистам.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 9 февраля по итогам визита в Армению заявил, что США поставят стране малые модульные реакторы в рамках меморандума по ядерной энергетике. Он также назвал стоимость проекта – $9 млрд: $5 млрд предусмотрено на строительство малых модульных реакторов (SMR), $4 млрд — на поставки топлива и обслуживание реакторов в долгосрочной перспективе.

Для стран, не подписавших аналогичное соглашение с Вашингтоном, доступ к этим технологиям отсутствует. Ереван заключил соглашение, чтобы на основе полученной информации иметь возможность определить, какую атомную станцию выбрать в конечном итоге, пояснил Пашинян.

Глава армянского правительства также сообщил, что власти Армении обратились к российским коллегам с просьбой организовать визит армянских специалистов на ядерный объект на Чукотке.

Пашинян напомнил, что в рамках обсуждений будущей АЭС для Армении рассматривается и вариант российского водо-водяного реактора.

Премьер не уточнил детали, однако, судя по всему, речь идет о плавучей электростанции «Академик Ломоносов», расположенной в указанном российском регионе. По его словам, это адаптированный вариант реактора, который используется на атомных подводных лодках.

Действующая АЭС в Мецаморе должна была прекратить работу в 2016 году, однако срок ее эксплуатации сначала продлили до 2026 года, а затем и до 2036-го.  

