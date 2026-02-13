USD 1.7000
У Пашиняна визит в Иран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время совершит официальный визит в Иран.

При этом Пашинян не уточнил конкретные даты поездки и не раскрыл подробностей предстоящего визита. «Мы ведем обсуждения и переговоры по возможному соглашению. И когда переговоры завершатся успешно, после этого должно состояться подписание», — подчеркнул премьер.

Ранее посол Ирана в Армении Халил Ширголами сообщил, что Тегеран и Ереван планируют заключить всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве, предположительно, во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году.

 

