аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

«Мы платим, значит, решаем»: Сикорский о роли Европы в переговорах по Украине

20:15 637

Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине, так как именно она финансирует значительную часть обороны этой страны от России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Bloomberg.

«Это становится немного странным. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию», – заявил Сикорский.

По его словам, страны ЕС уже направили более 200 млрд евро на поддержку Украины и пообещали дополнительно еще 90 млрд. Этого, по оценке министра, достаточно для финансирования обороны Украины примерно на два года.

Сикорский подчеркнул, что Европа тратит «реальные деньги», в том числе на закупку американского оружия для Киева, и поэтому имеет право голоса в определении условий возможного урегулирования конфликта. Его заявление прозвучало на фоне активизации усилий США по прекращению войны. При этом последние переговоры между США, Россией и Украиной проходили без участия европейских представителей, что вызвало беспокойство в ЕС.

Глава польского МИД также опроверг утверждения Москвы о неизбежности своей победы. Он отметил, что Украина наносит России значительные потери, а Кремль истощает ресурсы, необходимые для ведения военной экономики. Министр подчеркнул, что РФ до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс.

В то же время Сикорский призвал Европу укреплять собственную оборону на фоне опасений, что США могут сократить военное присутствие на континенте. «Европа должна отнестись к этому серьезно», – резюмировал он.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 352
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 600
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 553
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 740
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 584
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1573
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2358
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2906
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4054
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1512
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7236

