«Мы платим, значит, решаем»: Сикорский о роли Европы в переговорах по Украине

Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине, так как именно она финансирует значительную часть обороны этой страны от России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Bloomberg.

«Это становится немного странным. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию», – заявил Сикорский.

По его словам, страны ЕС уже направили более 200 млрд евро на поддержку Украины и пообещали дополнительно еще 90 млрд. Этого, по оценке министра, достаточно для финансирования обороны Украины примерно на два года.

Сикорский подчеркнул, что Европа тратит «реальные деньги», в том числе на закупку американского оружия для Киева, и поэтому имеет право голоса в определении условий возможного урегулирования конфликта. Его заявление прозвучало на фоне активизации усилий США по прекращению войны. При этом последние переговоры между США, Россией и Украиной проходили без участия европейских представителей, что вызвало беспокойство в ЕС.

Глава польского МИД также опроверг утверждения Москвы о неизбежности своей победы. Он отметил, что Украина наносит России значительные потери, а Кремль истощает ресурсы, необходимые для ведения военной экономики. Министр подчеркнул, что РФ до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс.

В то же время Сикорский призвал Европу укреплять собственную оборону на фоне опасений, что США могут сократить военное присутствие на континенте. «Европа должна отнестись к этому серьезно», – резюмировал он.