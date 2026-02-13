Конституция не позволит: Пашинян о выдвижении Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бизнесмен и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян не может занять пост главы правительства страны.

По словам Пашиняна, граждане Армении имеют право создавать партии, однако выдвижение Карапетяна на пост премьера невозможно. «Человек с гражданством второй, в данном случае третьей, страны не может быть кандидатом в депутаты и на пост премьера», – подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении отметил, что такого сценария не существует ни де-юре, ни де-факто, поэтому он не считает нужным его комментировать.

Накануне партия «Сильная Армения» выдвинула российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна кандидатом на пост премьер-министра страны. Днем ранее миллиардер был единогласно избран председателем этой партии. Конституция Армении запрещает ему баллотироваться на этот пост. Но партия рассчитывает победить на выборах 7 июня и изменить соответствующую статью основного закона страны. Сам миллиардер сейчас находится под домашним арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти и отмывании денег.