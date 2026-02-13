USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Конституция не позволит: Пашинян о выдвижении Карапетяна

20:26 831

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бизнесмен и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян не может занять пост главы правительства страны. 

По словам Пашиняна, граждане Армении имеют право создавать партии, однако выдвижение Карапетяна на пост премьера невозможно. «Человек с гражданством второй, в данном случае третьей, страны не может быть кандидатом в депутаты и на пост премьера», – подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении отметил, что такого сценария не существует ни де-юре, ни де-факто, поэтому он не считает нужным его комментировать.

Накануне партия «Сильная Армения» выдвинула российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна кандидатом на пост премьер-министра страны. Днем ранее миллиардер был единогласно избран председателем этой партии. Конституция Армении запрещает ему баллотироваться на этот пост. Но партия рассчитывает победить на выборах 7 июня и изменить соответствующую статью основного закона страны. Сам миллиардер сейчас находится под домашним арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти и отмывании денег.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 353
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 601
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 556
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 741
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 584
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1573
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2359
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2906
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4055
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1512
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7237

ЭТО ВАЖНО

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 353
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 601
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 556
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 741
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 584
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1573
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2359
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2906
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4055
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1512
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7237
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться