Американцы помогут Армении реформировать оборонку

20:34

Министр обороны Армении Сурен Папикян 13 февраля принял временного поверенного в делах США в республике Дэвида Аллена. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере, в том числе и в военно-техническом направлении.

Папикян подчеркнул важность взаимодействия с США в период активной фазы оборонных реформ в Армении. В свою очередь, Аллен заявил о готовности Вашингтона продолжать развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере и поддерживать процесс реформ.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 354
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 602
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 558
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 744
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 584
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1574
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2359
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2907
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4056
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1512
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7237

