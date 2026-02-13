Американцы помогут Армении реформировать оборонку

Министр обороны Армении Сурен Папикян 13 февраля принял временного поверенного в делах США в республике Дэвида Аллена. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере, в том числе и в военно-техническом направлении.

Папикян подчеркнул важность взаимодействия с США в период активной фазы оборонных реформ в Армении. В свою очередь, Аллен заявил о готовности Вашингтона продолжать развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере и поддерживать процесс реформ.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы региональной и международной безопасности.