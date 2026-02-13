МАГАТЭ вернулось в Иран: Гросси о сложном диалоге

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам возобновило сложный диалог с Тегераном, решение о дальнейших шагах может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Нельзя сказать, что нас там нет – мы вернулись (после бомбардировок по иранским объектам), и это важно. Многие говорили, что после войны мониторинг в Иране будет невозможен, но нам все же удалось возобновить работу и наладить определенный диалог - несовершенный, сложный и крайне трудный, но он существует», – сказал Гросси, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что на данный момент ключевой вопрос – определение дальнейших шагов.

«Мы хорошо понимаем, что именно нужно проверять и каким образом. Но я бы сказал, что мы находимся в критически важном моменте. Возможно, речь идет о ближайших днях, а не неделях или месяцах, когда может появиться свет в конце тоннеля и шанс на достижение договоренностей», – пояснил Гросси.