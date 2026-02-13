Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, перед судом предстали инспекторы Центра оформления Билясуварской таможни — Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев, прикомандированный к той же структуре инструктор‑кинолог Объединения Azərterminalkompleks Асиф Гаджимурадов, гражданин Азербайджана Этибар Хатамли, а также гражданин Ирана Джафар Резаян. Все подсудимые обвиняются в контрабанде, получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотических средств.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу бывших сотрудников Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета.

На заседании под председательством судьи Кямиля Алиева адвокаты обвиняемых ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме. Сами обвиняемые поддержали ходатайство. Судебная коллегия, удалившись на совещание, данную просьбу не удовлетворила, однако и не допустила представителей СМИ в зал суда.

Сегодня ожидалось оглашение обвинительного заключения по этому делу.

По данным следствия, инспекторы Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев и инструктор‑кинолог Асиф Гаджимурадов, действуя в сговоре с Этибаром Хатамли и гражданином Ирана Джафаром Резаяном, злоупотребили служебным положением для беспрепятственного провоза через таможню лекарственных препаратов с сильнодействующими и психотропными веществами, а также немаркированных табачных изделий. Контрабанда перевозилась в багажном отсеке пассажирского автобуса. Общая стоимость груза составила 410 тысяч манатов.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли. В отношении Джафара Резаяна применена иная мера пресечения.