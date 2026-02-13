USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили

Инара Рафикгызы
20:53 585

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу бывших сотрудников Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, перед судом предстали инспекторы Центра оформления Билясуварской таможни — Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев, прикомандированный к той же структуре инструктор‑кинолог Объединения Azərterminalkompleks Асиф Гаджимурадов, гражданин Азербайджана Этибар Хатамли, а также гражданин Ирана Джафар Резаян. Все подсудимые обвиняются в контрабанде, получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотических средств.

На заседании под председательством судьи Кямиля Алиева адвокаты обвиняемых ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме. Сами обвиняемые поддержали ходатайство. Судебная коллегия, удалившись на совещание, данную просьбу не удовлетворила, однако и не допустила представителей СМИ в зал суда.

Сегодня ожидалось оглашение обвинительного заключения по этому делу.

По данным следствия, инспекторы Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев и инструктор‑кинолог Асиф Гаджимурадов, действуя в сговоре с Этибаром Хатамли и гражданином Ирана Джафаром Резаяном, злоупотребили служебным положением для беспрепятственного провоза через таможню лекарственных препаратов с сильнодействующими и психотропными веществами, а также немаркированных табачных изделий. Контрабанда перевозилась в багажном отсеке пассажирского автобуса. Общая стоимость груза составила 410 тысяч манатов.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли. В отношении Джафара Резаяна применена иная мера пресечения.

