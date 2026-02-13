Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку

В России есть круги, которым выгодна вражда Армении с Азербайджаном, а не мир, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«В России есть некоторые круги, которые руководствуются следующей логикой: мир с Турцией и Азербайджаном для Армении невыгоден, потому что в этом случае она станет полностью независимым государством. А если сохраняется вражда и противостояние с Азербайджаном и Турцией, Армения будет вынуждена крепче обнять Россию... Однако это точно не разделяют президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин», – заявил Пашинян на брифинге.

По его словам, «если есть вражда, Армения будет вынуждена крепче обнять Россию».

Пашинян упомянул и обвинения оппозиции в «протурецкой» позиции властей, заявив, что они также не соответствуют реальности.

Пашинян считает, что эффективный руководитель — это тот, кто умеет выстраивать хорошие отношения с соседями и не жить в конфликте. Армянский премьер также отметил, что мир на Южном Кавказе выгоден всем странам региона, в том числе России.