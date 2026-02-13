USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку

21:06 746

В России есть круги, которым выгодна вражда Армении с Азербайджаном, а не мир, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«В России есть некоторые круги, которые руководствуются следующей логикой: мир с Турцией и Азербайджаном для Армении невыгоден, потому что в этом случае она станет полностью независимым государством. А если сохраняется вражда и противостояние с Азербайджаном и Турцией, Армения будет вынуждена крепче обнять Россию... Однако это точно не разделяют президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин», – заявил Пашинян на брифинге.

По его словам, «если есть вражда, Армения будет вынуждена крепче обнять Россию».

Пашинян упомянул и обвинения оппозиции в «протурецкой» позиции властей, заявив, что они также не соответствуют реальности.

Пашинян считает, что эффективный руководитель — это тот, кто умеет выстраивать хорошие отношения с соседями и не жить в конфликте. Армянский премьер также отметил, что мир на Южном Кавказе выгоден всем странам региона, в том числе России.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 358
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 607
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 565
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 747
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 587
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1575
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2363
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2909
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4056
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1513
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7240

ЭТО ВАЖНО

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 358
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 607
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 565
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 747
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 587
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1575
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2363
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2909
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4056
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1513
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться