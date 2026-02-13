USD 1.7000
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана Резой Пехлеви на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сам Зеленский сообщил в телеграм-канале.

«Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее и выражает соболезнования всем жертвам иранского режима», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что «считает важным усиление санкций против Ирана».

«Благодарю принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова содействовать со своей стороны», – указал глава украинского государства.

