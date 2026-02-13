Азербайджанский телеканал «забанили» на сутки

По его информации, 8 февраля, в 13:38, в рекламном ролике канала не были корректно и ясно указаны условия скидки и оплаты, из-за чего реклама признана недостоверной. С начала года подобные нарушения фиксировались уже несколько раз.

В связи с этим принято решение приостановить вещание телеканала на 24 часа – с 08:00 16 февраля.

Ранее ARB уже подвергался санкциям из-за показа первой серии сериала Səkkiz («Восемь») с нецензурной лексикой. По решению Аудиовизуального совета вещание канала 10 января было приостановлено на три часа.