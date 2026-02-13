USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Азербайджанский телеканал «забанили» на сутки

21:17 613

Вещание телеканала ARB приостановлено на сутки из-за недостоверной рекламы и нарушений правил показа контента, сообщает Аудиовизуальный совет Азербайджана.

По его информации, 8 февраля, в 13:38, в рекламном ролике канала не были корректно и ясно указаны условия скидки и оплаты, из-за чего реклама признана недостоверной. С начала года подобные нарушения фиксировались уже несколько раз.

В связи с этим принято решение приостановить вещание телеканала на 24 часа – с 08:00 16 февраля.

Ранее ARB уже подвергался санкциям из-за показа первой серии сериала Səkkiz («Восемь») с нецензурной лексикой. По решению Аудиовизуального совета вещание канала 10 января было приостановлено на три часа.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 361
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 609
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 568
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 748
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 587
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1576
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2364
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2911
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4056
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1514
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7242

ЭТО ВАЖНО

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 361
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 609
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 568
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 748
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 587
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1576
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2364
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2911
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4056
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1514
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться