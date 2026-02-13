USD 1.7000
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились

21:24 569

Ереван ведет с Москвой переговоры о восстановлении железных дорог в Армении, при этом окончательное соглашение по проекту может быть достигнуто в ближайшие дни, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

«Правительство Армении продолжает взаимодействие с российскими партнерами, в частности, для участия их в работах на участках Ерасх (от города Ерасх до азербайджанской границы) и Ахурик (от города Ахурик до турецкой границы). По этим двум участкам у нас есть понимание с российской стороной, и мы можем прийти к определенному соглашению, считаю, что ответ будет получен в ближайшие дни», – сказал министр журналистам.

Худатян добавил, что в случае достижения соглашения инвестиции в восстановление железных дорог в республике может осуществлять Россия, и указал, что стороны «близки к достижению соглашения по данному вопросу».

При этом министр не исключил, что при возникновении препятствий для совместной работы с РФ по восстановлению железных дорог на направлениях Ерасх и Ахурик Армения может самостоятельно заняться этими участками. По другим участкам железной дороги в республике у Худатяна есть различные варианты решений, однако подробности он не привел.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. В связи с этим он обратился к российским партнерам с просьбой провести восстановительные работы на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч
21:36 362
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
Усиление санкций против Ирана: Зеленский встретился с Пехлеви
21:11 610
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились
21:24 570
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
Пашинян: В России есть круги, которым выгодна вражда Еревана и Баку
21:06 749
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
Суд над таможенниками: от закрытого заседания отказались, но журналистов в зал не пустили
20:53 587
Израиль в Сирии
Израиль в Сирии
19:15 1576
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
Задержан председатель молодежного комитета ПНФА
18:57 2367
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы
Чемпионат Азербайджана: сенсационное поражение чемпионки мира и эмоции проигравшего чемпиона Европы ВИДЕО
18:38 2911
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам
Галузин и Дмитриев в Женеве: российская делегация готовится к переговорам обновлено 18:53
18:53 4057
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
США – Грузии о пользе мира Азербайджана и Армении
17:40 1514
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?
15:12 7243

