Железная дорога до Азербайджана: Ереван и Москва почти договорились

Ереван ведет с Москвой переговоры о восстановлении железных дорог в Армении, при этом окончательное соглашение по проекту может быть достигнуто в ближайшие дни, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

«Правительство Армении продолжает взаимодействие с российскими партнерами, в частности, для участия их в работах на участках Ерасх (от города Ерасх до азербайджанской границы) и Ахурик (от города Ахурик до турецкой границы). По этим двум участкам у нас есть понимание с российской стороной, и мы можем прийти к определенному соглашению, считаю, что ответ будет получен в ближайшие дни», – сказал министр журналистам.

Худатян добавил, что в случае достижения соглашения инвестиции в восстановление железных дорог в республике может осуществлять Россия, и указал, что стороны «близки к достижению соглашения по данному вопросу».

При этом министр не исключил, что при возникновении препятствий для совместной работы с РФ по восстановлению железных дорог на направлениях Ерасх и Ахурик Армения может самостоятельно заняться этими участками. По другим участкам железной дороги в республике у Худатяна есть различные варианты решений, однако подробности он не привел.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года заявил о необходимости восстановления железных дорог из Армении в Азербайджан и Турцию. В связи с этим он обратился к российским партнерам с просьбой провести восстановительные работы на участках от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.