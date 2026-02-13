«Премия Заида»: Азербайджан и Армения получат по $500 тысяч

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что призовой фонд «Премии Заида за человеческое братство» составляет $1 млн и был разделен с Азербайджаном.

«То есть я получу $500 тысяч, сумма пока не переведена, но мы уверены, что перевод состоится. Я думаю, на какую общественную цель или нужду можно направить эти средства. Когда будет принято конкретное решение, мы сообщим», — сказал он.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 февраля в Абу-Даби получили «Премию шейха Заида за человеческое братство» 2026 года. В Фонде шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отметили, что эта премия присуждается за парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе.