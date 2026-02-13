USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Авария в Египте: повреждено российское атомное оборудование, есть погибший

13 февраля 2026, 21:50 1217

В порту Александрия в Египте при разгрузке была повреждена техника для строящейся АЭС «Эль-Дабаа». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» подтвердили РБК, что во время грузовых операций в порту Александрии произошла нештатная ситуация с частью оборудования, предназначенного для строительства АЭС «Эль-Дабаа».

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика. Произошедшее не повлияет на график сооружения АЭС «Эль-Дабаа», – подчеркнули в компании.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, уточнил, что оборудование было повреждено в результате падения при выгрузке. По его словам, оно относится ко второму, неатомному контуру станции и не является частью реактора.

Другой источник, осведомленный об инциденте, сообщил, что в результате аварии погиб человек.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» подтвердили гибель сотрудника.

«К нашему большему сожалению, в результате инцидента погиб один человек. Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Соответствующие службы находятся в постоянном контакте с египетскими партнерами и оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего. Иных пострадавших в результате инцидента нет», – указали в компании.

Алиев: мир уже есть, дело за конституцией Армении
Алиев: мир уже есть, дело за конституцией Армении
00:13 72
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1594
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 797
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1864
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4920
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1159
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1338
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3058
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1728
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2051
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8330

ЭТО ВАЖНО

Алиев: мир уже есть, дело за конституцией Армении
Алиев: мир уже есть, дело за конституцией Армении
00:13 72
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1594
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 797
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1864
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4920
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1159
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1338
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3058
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1728
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2051
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться