Авария в Египте: повреждено российское атомное оборудование, есть погибший

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» подтвердили РБК, что во время грузовых операций в порту Александрии произошла нештатная ситуация с частью оборудования, предназначенного для строительства АЭС «Эль-Дабаа».

В порту Александрия в Египте при разгрузке была повреждена техника для строящейся АЭС «Эль-Дабаа». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика. Произошедшее не повлияет на график сооружения АЭС «Эль-Дабаа», – подчеркнули в компании.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, уточнил, что оборудование было повреждено в результате падения при выгрузке. По его словам, оно относится ко второму, неатомному контуру станции и не является частью реактора.

Другой источник, осведомленный об инциденте, сообщил, что в результате аварии погиб человек.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» подтвердили гибель сотрудника.

«К нашему большему сожалению, в результате инцидента погиб один человек. Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Соответствующие службы находятся в постоянном контакте с египетскими партнерами и оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего. Иных пострадавших в результате инцидента нет», – указали в компании.