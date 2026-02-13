USD 1.7000
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу

13 февраля 2026, 22:16 1731

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский президент Владимир Путин «стратегически проиграл», а Украина выходит победителем в войне. Об этом сообщает Bild.

«Я не буду давать вам советов, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это, потому что Путин стратегически проиграл», – заявил Стубб украинскому журналисту на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Путин хотел сделать Украину русской, однако «она стала европейской». По его словам, Россия стремилась предотвратить расширение НАТО, но теперь в блок вступили Финляндия и Швеция.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что российский лидер хотел удержать расходы страны на оборону на низком уровне, однако «они растут до 5%».

«Москва проигрывает в военном плане: в начале войны Россия оккупировала 12% украинской территории. С тех пор за последние два года это было 8%, а в декабре – 1%. Кроме того, Украина убила 34 тысчи российских солдат, которых они не смогли заменить», – сказал президент Финляндии.

Стубб добавил, что Украине необходимо и дальше «делать то, что она делает», что позволит ей выстоять и одержать победу в войне.

