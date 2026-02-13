USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Зеленский показал первый украинско-немецкий ударный дрон

13 февраля 2026, 22:40 886

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых результатах совместного с Германией производства дронов, в рамках которого до конца года планируется изготовить и поставить украинским защитникам 10 тысяч БПЛА. Об этом он сообщил в Telegram.

В рамках визита в ФРГ Зеленский ознакомился с производственными мощностями совместного украинско-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже выпускает дроны для украинской армии.

«Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска», – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

«И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов», – отметил президент.

Как указано в релизе на сайте президента Украины, также в присутствии главы государства состоялось подписание ряда документов.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение об интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры Сухопутных войск Германии.

Кроме того, были подписаны три меморандума о создании совместных предприятий, а также меморандум о взаимопонимании между «Украинской оборонной промышленностью» и шведской компанией SAAB.

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 74
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1595
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 801
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1874
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4921
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1163
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1339
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3058
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1733
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2052
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8332

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 74
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1595
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 801
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1874
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4921
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1163
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1339
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3058
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1733
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2052
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8332
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться