Зеленский показал первый украинско-немецкий ударный дрон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых результатах совместного с Германией производства дронов, в рамках которого до конца года планируется изготовить и поставить украинским защитникам 10 тысяч БПЛА. Об этом он сообщил в Telegram.

В рамках визита в ФРГ Зеленский ознакомился с производственными мощностями совместного украинско-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже выпускает дроны для украинской армии.

«Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска», – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

«И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов», – отметил президент.

Как указано в релизе на сайте президента Украины, также в присутствии главы государства состоялось подписание ряда документов.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение об интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры Сухопутных войск Германии.

Кроме того, были подписаны три меморандума о создании совместных предприятий, а также меморандум о взаимопонимании между «Украинской оборонной промышленностью» и шведской компанией SAAB.