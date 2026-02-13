Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования российско-украинской войны, иначе упустит возможность для установления мира.
«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться», – сказал Трамп.
Напомним, очередной раунд консультаций по урегулированию российско-украинской войны намечен на 17–18 февраля в Женеве. Переговоры пройдут в трехстороннем формате с участием США и Украины.