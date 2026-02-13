USD 1.7000
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс

13 февраля 2026, 22:48 1164

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования российско-украинской войны, иначе упустит возможность для установления мира.

«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться», – сказал Трамп. 

Напомним, очередной раунд консультаций по урегулированию российско-украинской войны намечен на 17–18 февраля в Женеве. Переговоры пройдут в трехстороннем формате с участием США и Украины.

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 76
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1595
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 802
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1875
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4921
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1165
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1340
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3059
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1734
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2053
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8334

