аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Все, кроме Ирана, Китая и России

13 февраля 2026, 23:00

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало две генеральные лицензии. Они позволяют нескольким крупным энергетическим корпорациям осуществлять в Венесуэле уже запущенные проекты, а другим компаниям — заключать контракты на новые инвестиции в нефтегазовую отрасль страны.

Разрешение не распространяется на компании из России, Китая и Ирана.

Первый документ разрешает Chevron, BP, Eni, Shell и Repsol осуществлять нефтегазовые операции в Венесуэле. Эти компании уже имеют доли в проектах страны и входят в число основных партнеров венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA. Лицензия требует, чтобы платежи по роялти и венесуэльским налогам проводили через Фонд иностранных государственных депозитов, контролируемый США.

Вторая лицензия позволяет компаниям по всему миру заключать контракты с PDVSA на новые инвестиции в нефтегазовый сектор. Подписание договоров зависит от получения отдельных разрешений от OFAC, отмечается в документе. При этом лицензия не допускает совершения сделок с компаниями из России, Ирана или Китая, а также с совместными с ними предприятиями.

После задержания Николаса Мадуро в январе Вашингтон установил контроль над нефтяной отраслью Каракаса. 10 февраля Минфин США выдал лицензию венесуэльским компаниям, запретив сделки с нефтью при участии лиц и структур из России, Ирана, КНДР и Кубы, а также организаций под их прямым или косвенным контролем.

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 79
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1596
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 802
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1876
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4921
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1165
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1341
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3059
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1734
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2055
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8335

