Америка хочет «посадить ООН на диету»

Уолтц пришел на одну из ее сессий с кепкой Make the UN Great Again («Сделаем ООН снова великой») - аналогом предвыборного девиза президента США Дональда Трампа.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц раскритиковал всемирную организацию и призвал реформировать ее работу. С таким заявлением американский дипломат выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Президент четко сказал, мой мандат понятен: нам нужно посадить ООН на диету. Все согласны, что необходимы реформы. Мы хотим, чтобы ООН вернулась к основам, к базовым задачам. Прежде всего - установление мира. А она пытается делать слишком много для всех везде», - сказал Уолтц.

По его словам, в результате усилий США всемирная организация «впервые в истории согласилась сократить бюджет на 15% в декабре». «3000 бюрократов будут сокращены. На 20% сокращается миротворческий бюджет. И, несмотря на стенания в СМИ, гуманитарные организации говорят нам продолжать давление», - утверждает представитель США.

Уолтц заявил, что давление на ООН полезно, и привел в пример НАТО, где после угроз Вашингтона стал расти вклад европейских стран. «Кто станет сейчас утверждать, что НАТО не стала лучше?» - сказал Уолтц.