аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!

13 февраля 2026, 23:31

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выступил с призывом существенно усилить военную поддержку Украины. Во время Мюнхенской конференции по безопасности он заявил о необходимости предоставления Киеву дальнобойных крылатых ракет «Томагавк».

«Я хочу, чтобы Украина получила «Томагавки», — заявил сенатор. «Я хочу, чтобы США поставляли «Томагавки», чтобы поражать инфраструктуру, на которую (президент РФ Владимир) Путин рассчитывает для строительства дронов и всего остального. И я хочу изменить военную ситуацию», — сказал сенатор журналистам.

Грэм пояснил, что поставки этих ракет преследуют конкретную стратегическую цель. Речь идет не только об усилении украинской обороны, но и о возможности наносить удары по критически важным объектам в глубоком тылу россиян. Сенатор подчеркнул, что ВСУ должны получить возможность уничтожать производственные мощности РФ.

Грэм известен как ключевой соавтор закона, как он сам его назвал, об «адских» санкциях против РФ, который предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт в США из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другое сырье.

Обсуждение вопроса о передаче Киеву ракет «Томагавк» началось осенью 2025 года. В конце октября Пентагон, как сообщал CNN, одобрил такие поставки, однако окончательное решение должен принять президент Дональд Трамп.

ЭТО ВАЖНО

