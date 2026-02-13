USD 1.7000
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Американцы нашли в Казахстане замену китайским редкоземам

13 февраля 2026, 23:39

Соединенные Штаты видят в Казахстане возможную альтернативу Китаю в сфере поставок редкоземельных минералов, заявила журналистам посол США в Казахстане Джули Стаффт.

«Сегодня вы задали самый простой вопрос, и короткий ответ на него – «да». Рассматриваем ли мы Казахстан в качестве альтернативы редкоземельным минералам, контролируемым Китаем? Да, я думаю, что, когда я проводила свое первое исследование о Казахстане, больше всего меня удивило то, насколько богата полезными ископаемыми эта страна. Это не просто несколько редкоземельных минералов, это очень, очень много редкоземельных минералов», – сказала посол на пресс-конференции, стенограмма которой опубликована посольством.

Комментируя просьбу разъяснить слова о «вытеснении Китая» из Казахстана, Стаффт подчеркнула, что «не уверена, что говорила о снижении зависимости Казахстана от Китая».

«Моей целью является расширение сотрудничества между Соединенными Штатами и Казахстаном. Мы понимаем, что Китай – это соседняя страна с огромными торговыми отношениями с Казахстаном. Все, что вам нужно сделать, – это выполнить быстрый поиск в Google, чтобы узнать основных торговых партнеров Казахстана. США не входят в число первых стран в этом списке. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, но пока это не так», – пояснила дипломат.

