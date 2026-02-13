USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Мир в Украине не изменит Москву: Макрон о будущем Европы

13 февраля 2026, 23:52 280

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершение российско-украинской войны не означает изменения агрессивного курса Москвы, в связи с чем Европе следует уже сейчас задуматься о формате дальнейшего сосуществования с Россией. Его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности приводит Deutsche Welle.

Макрон напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, отметив, что тогда российский лидер «попытался восстановить доктрину, существовавшую еще до распада СССР».

«Тогда мы все ответили «нет». И точно так же мы ответили на безрассудное нападение на Украину», – указал президент Франции.

Он охарактеризовал российско-украинскую войну как «главный вызов» для Европы. По его оценке, происходящее обернулось для российских властей «военным провалом».

«Ответом на вопрос о прекращении войны в Украине должны стать не уступки требованиям России, а лишь усиление давления», – считает политик.

По словам Макрона, в результате боевых действий Москва оказалась «изолирована экономически и полностью зависимой от Китая». Кроме того, Россия сталкивается с «серьезными демографическими проблемами, так как пожертвовала тысячами молодых жизней ради иллюзии».

«Даже если мы достигнем соглашения по Украине, нам все равно придется иметь дело с агрессивной Россией. Нам нужно определить правила сосуществования, которые ограничат риск эскалации. Наша география не изменится. Мы будет продолжать жить по соседству с Россией», – продолжил Макрон.

Он особо отметил, что Европа в вопросе Украины должна проявить силу и упорство.

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 86
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1599
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 808
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1881
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4922
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1168
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1342
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3062
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1736
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2056
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8340

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 86
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1599
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 808
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1881
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4922
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1168
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1342
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3062
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1736
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2056
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться