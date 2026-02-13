Мир в Украине не изменит Москву: Макрон о будущем Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что завершение российско-украинской войны не означает изменения агрессивного курса Москвы, в связи с чем Европе следует уже сейчас задуматься о формате дальнейшего сосуществования с Россией. Его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности приводит Deutsche Welle.

Макрон напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, отметив, что тогда российский лидер «попытался восстановить доктрину, существовавшую еще до распада СССР».

«Тогда мы все ответили «нет». И точно так же мы ответили на безрассудное нападение на Украину», – указал президент Франции.

Он охарактеризовал российско-украинскую войну как «главный вызов» для Европы. По его оценке, происходящее обернулось для российских властей «военным провалом».

«Ответом на вопрос о прекращении войны в Украине должны стать не уступки требованиям России, а лишь усиление давления», – считает политик.

По словам Макрона, в результате боевых действий Москва оказалась «изолирована экономически и полностью зависимой от Китая». Кроме того, Россия сталкивается с «серьезными демографическими проблемами, так как пожертвовала тысячами молодых жизней ради иллюзии».

«Даже если мы достигнем соглашения по Украине, нам все равно придется иметь дело с агрессивной Россией. Нам нужно определить правила сосуществования, которые ограничат риск эскалации. Наша география не изменится. Мы будет продолжать жить по соседству с Россией», – продолжил Макрон.

Он особо отметил, что Европа в вопросе Украины должна проявить силу и упорство.