Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора с Арменией зависит от внесения поправок в армянскую Конституцию, отметив при этом, что де-факто мир между двумя странами уже достигнут. Об этом глава государства заявил в Мюнхене в интервью азербайджанским телеканалам.

«Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор», – заявил Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства указал, что считает, что «мир между двумя странами уже достигнут».

«Достигнутые на Вашингтонском саммите договоренности, в том числе подписанная Совместная декларация и парафирование мирного договора, де-факто означают установление мира. Его формальная сторона зависит от Армении. Чем скорее будут внесены изменения в Конституцию и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор», – пояснил азербайджанский лидер.