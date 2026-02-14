USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении

00:13 87

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора с Арменией зависит от внесения поправок в армянскую Конституцию, отметив при этом, что де-факто мир между двумя странами уже достигнут. Об этом глава государства заявил в Мюнхене в интервью азербайджанским телеканалам.

«Наша позиция на протяжении многих лет доводилась до армянской стороны: в Конституцию Армении должны быть внесены необходимые изменения. Как только эти изменения будут внесены, на следующий же день мы можем подписать мирный договор», – заявил Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства указал, что считает, что «мир между двумя странами уже достигнут».

«Достигнутые на Вашингтонском саммите договоренности, в том числе подписанная Совместная декларация и парафирование мирного договора, де-факто означают установление мира. Его формальная сторона зависит от Армении. Чем скорее будут внесены изменения в Конституцию и из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор», – пояснил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 88
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1599
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 808
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1883
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4922
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1168
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1342
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3062
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1737
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2056
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8340

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 88
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 1599
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 808
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 1883
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии
Алиев в Мюнхене с вице-премьером Словакии все еще актуально
13 февраля 2026, 18:29 4922
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
Трамп: Зеленский рискует упустить исторический шанс
13 февраля 2026, 22:48 1168
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1342
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана
Если сделки не будет: Трамп о втором авианосце у берегов Ирана обновлено 22:23
13 февраля 2026, 22:23 3062
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
«Стратегическое поражение Путина»: Стубб о шансе Украины на победу
13 февраля 2026, 22:16 1737
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2056
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13 февраля 2026, 13:25 8340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться