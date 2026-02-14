USD 1.7000
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа

Президент США Дональд Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира – института, который имеет большое будущее. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Я уже говорил о том, что международное право больше не действует. Может быть, говорил не подробно, но в общем. И многие страны просто игнорировали его. Полагаться исключительно на международное право недостаточно для решения своих проблем. И пример Азербайджана действительно демонстрирует это. Таким образом, возникновение нового мирового порядка или новой системы межправительственных отношений определенно должно было произойти», – заявил Алиев.

По его словам, «вопрос заключался лишь в том, кто возьмет на себя ответственность сделать этот шаг».

«И я считаю, что президент (США Дональд) Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира – института, который имеет большое будущее. Конечно, все будет зависеть от повестки дня. Как вы знаете, первый саммит состоится в ближайшее время. Всем интересно, какова будет повестка дня саммита и каковы будут его результаты. Но все больше и больше стран уже понимают, что им необходимо пересмотреть свой подход к межправительственным отношениям, безопасности и функционированию международных институтов», – подчеркнул глава азербайджанского государства.

Президент указал, что «Организация Объединенных Наций полностью парализована и не сможет повлиять ни на один вопрос».

«А альтернативы нет. Поэтому, надеюсь, мы увидим больше здравого смысла в совместной работе. Поскольку новый мировой порядок не должен означать, что прав тот, кто сильнее. Новый мировой порядок должен означать новые механизмы цивилизованного мира, отношений и международного порядка», – подчеркнул Алиев.

