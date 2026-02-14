USD 1.7000
Рубио и Зеленский встретятся в Мюнхене

обновлено 01:43
01:43 696

Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эту информацию агентству подтвердил американский чиновник.

Согласно данным Newsmax, встреча должна состояться около 17:00 по местному времени (20:00 по Баку).

*** 00:35

Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу войны в Украине, сообщает британская Financial Times.

Переговоры должны были состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По сведениям издания, в Европе такой шаг расценивают как свидетельство снижения вовлеченности США в попытки закончить войну. В публикации сказано, что в пятницу вечером Рубио должен был принять участие во встрече в Мюнхене вместе с лидерами Германии, Польши, Финляндии и Европейского союза.

«Госсекретарь не будет участвовать во встрече по Украине в берлинском формате с учетом числа переговоров, которые у него запланированы в одно и то же время. В Мюнхене он занимается вопросом Украины-России в ходе многих встреч», — цитирует FT неназванного сотрудника американской администрации.

Один из европейских чиновников в комментарии изданию назвал отмену встречи «сумасшедшей».

«Она произошла в то время, когда администрация Трампа все больше дистанцируется от своих европейских союзников и стремится подтолкнуть Украину к урегулированию конфликта с Россией, чтобы положить конец почти четырехлетней войне», — пишет FT.

Другой европейский чиновник заявил изданию, что без участия представителей США «встреча потеряла содержательность».

При этом, сообщает FT, Рубио провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как заявил представитель ФРГ, Украина была центральной темой обсуждения между канцлером и госсекретарем. Они также обсуждали ход переговоров с Россией и продолжение оказания поддержки Киеву, в частности, военной помощи.

12 февраля Рубио заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверенным, но я убежден, что мы встретимся», — сказал глава Госдепа США журналистам перед отлетом в Мюнхен.

После визита в Мюнхен Рубио отправится в Будапешт, чтобы провести переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном — «самым пророссийским европейским лидером», который блокировал расширение помощи Киеву, отмечает FT.

Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги
Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги главная тема
13 февраля 2026, 23:18 3193
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2720
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
00:40 624
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
00:25 813
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 872
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 2220
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 1811
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 3020
Алиев с главой Oracle в Мюнхене
Алиев с главой Oracle в Мюнхене все еще актуально
00:51 5512
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов»
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов» обновлено 01:35
01:35 2016
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1886

