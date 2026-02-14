Рубио и Зеленский встретятся в Мюнхене

Согласно данным Newsmax, встреча должна состояться около 17:00 по местному времени (20:00 по Баку).

Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

*** 00:35 Государственный секретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу войны в Украине, сообщает британская Financial Times.

По сведениям издания, в Европе такой шаг расценивают как свидетельство снижения вовлеченности США в попытки закончить войну. В публикации сказано, что в пятницу вечером Рубио должен был принять участие во встрече в Мюнхене вместе с лидерами Германии, Польши, Финляндии и Европейского союза.

«Госсекретарь не будет участвовать во встрече по Украине в берлинском формате с учетом числа переговоров, которые у него запланированы в одно и то же время. В Мюнхене он занимается вопросом Украины-России в ходе многих встреч», — цитирует FT неназванного сотрудника американской администрации.

Один из европейских чиновников в комментарии изданию назвал отмену встречи «сумасшедшей».

«Она произошла в то время, когда администрация Трампа все больше дистанцируется от своих европейских союзников и стремится подтолкнуть Украину к урегулированию конфликта с Россией, чтобы положить конец почти четырехлетней войне», — пишет FT.

Другой европейский чиновник заявил изданию, что без участия представителей США «встреча потеряла содержательность».

При этом, сообщает FT, Рубио провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как заявил представитель ФРГ, Украина была центральной темой обсуждения между канцлером и госсекретарем. Они также обсуждали ход переговоров с Россией и продолжение оказания поддержки Киеву, в частности, военной помощи.

12 февраля Рубио заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверенным, но я убежден, что мы встретимся», — сказал глава Госдепа США журналистам перед отлетом в Мюнхен.

После визита в Мюнхен Рубио отправится в Будапешт, чтобы провести переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном — «самым пророссийским европейским лидером», который блокировал расширение помощи Киеву, отмечает FT.