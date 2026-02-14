USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности

00:40 624

Азербайджан уже давно является инициатором создания транспортных коридоров, и Зангезурский коридор будет дополнительным вкладом в их развитие. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Мы уже давно являемся инициаторами создания коридоров, начиная с энергетических, продолжая транспортными, а сейчас уже и электрическими, и фибероптическими. Поэтому по мере того, как потенциал нашей страны укрепляется, международные связи развиваются, мы добавляем в существующую как бы концепцию связности новые элементы», – сказал президент Алиев.

«Если можно считать нефтегазопроводы как уже свершившийся факт, хотя есть необходимость расширять нашу газотранспортную инфраструктуру, если считать, что вопросы, связанные с железнодорожным сообщением, частично решены, и Азербайджан не испытывает особых сложностей ни в обеспечении транзитных перевозок, ни в экспорте своей продукции, хотя Зангезурский коридор будет дополнительным вкладом в это, – то вопросы, связанные с электрическими кабелями, фибероптическими кабелями, с транспортировкой и транзитом информации в результате деятельности дата-центров и искусственного интеллекта – все это сейчас то, чем мы конкретно занимаемся», – добавил глава государства.

По его словам, Азербайджан «имеет много преимуществ: география, тесные связи с соседями и на Западе, и на Востоке, избыток электроэнергии, подготовленные кадры и много других преимуществ».

«Поэтому сегодня Азербайджан – это та страна, в которой есть необходимость и на Востоке, и на Западе. С учетом того, что страна обеспечила свою безопасность, суверенитет своими силами, естественно, международный авторитет нашей страны еще вырос. Поэтому, когда мы говорим о коридорах, конечно, мы должны шире смотреть на этот вопрос: не только железная дорога, не только автомобильная дорога, но все, что способствует связности и отвечает требованиям современного мира», – резюмировал Алиев.

Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги
Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги главная тема
13 февраля 2026, 23:18 3196
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2720
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
00:40 625
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
00:25 814
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 872
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 2220
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 1811
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 3022
Алиев с главой Oracle в Мюнхене
Алиев с главой Oracle в Мюнхене все еще актуально
00:51 5513
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов»
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов» обновлено 01:35
01:35 2016
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1886

ЭТО ВАЖНО

Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги
Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги главная тема
13 февраля 2026, 23:18 3196
Куба умирает
Куба умирает наша корреспонденция
13 февраля 2026, 21:55 2720
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
Алиев о Зангезурском коридоре: новый шаг в развитии транспортной связности
00:40 625
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
«Новый мировой порядок»: Алиев оценил инициативу Трампа
00:25 814
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
Ильхам Алиев: Мир уже есть, дело за Конституцией Армении
00:13 872
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих
«Мне не нужна корона»: Пехлеви просит мир о поддержке протестующих обновлено 00:08
00:08 2220
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
Соратник Трампа призывает: «Томагавками» по России!
13 февраля 2026, 23:31 1811
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура
13 февраля 2026, 22:38 3022
Алиев с главой Oracle в Мюнхене
Алиев с главой Oracle в Мюнхене все еще актуально
00:51 5513
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов»
Зеленский ответил Трампу: «Мы пошли на много компромиссов» обновлено 01:35
01:35 2016
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку
Ким Чен Ын двигает в преемницы дочку новый мир - старые порядки
13 февраля 2026, 22:09 1886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться