«Настоящий друг, боец и победитель»: Трамп поддержал Орбана

Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, отметив, что Орбан — «настоящий друг, боец и победитель». По мнению американского лидера, венгерский премьер «добился выдающихся результатов для своей страны».

Президент США подчеркнул, что при его администрации отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот во многом благодаря усилиям Орбана.

Он отдельно отметил, что премьер успешно защищает Венгрию, развивает экономику, создает рабочие места и борется с нелегальной миграцией.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно исследованию 21 Research Center, проведенному с 28 января по 2 февраля, партия TISZA опережает орбановскую ФИДЕС: 35% против 28%.