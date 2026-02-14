Вице-президент США попросил освободить карабахских сепаратистов. Что ответил Ильхам Алиев?

«Конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным. С тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых. Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Мы также начали поставки критически важных для Армении нефтепродуктов, что фактически знаменует начало наших торговых отношений. То есть мы видим, что мир уже достигнут. Для подписания окончательного мирного соглашения необходимо выполнить определенные формальности. Но наряду с декларацией, о которой Вы упомянули, главы МИД обеих стран также в Вашингтоне парафировали текст мирного соглашения. Так что, на мой взгляд, дело сделано. Думаю, того же мнения придерживается и армянский премьер. Мы только учимся жить в мире, и это очень хорошее чувство», - сказал глава азербайджанского государства, отвечая на вопрос о перспективах заключения полного мира с Арменией.

Алиев вновь подчеркнул, что главным условием для подписания мирного соглашения является изменение Конституции Армении, содержащей формулировку относительно территориальных претензий к Азербайджану: «Насколько я знаю, Армения планирует провести референдум. И как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного соглашения. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для Азербайджана мир уже достигнут. Процесс нормализации продвигается успешно. И я надеюсь, что как только эти юридические формальности будут завершены, мы достигнем официального мира».

В своем интервью президент Азербайджан вновь напомнил о решающий роли США и Дональда Трампа в реализации мира с Арменией и осуществлении «маршрута, который соединит обе части Азербайджана через Армению с последующим выходом на европейский континент».

По словам И.Алиева в ходе своего визита в Азербайджан вице-президент США Ди Вэнс поднял вопрос помилования и освобождения лидеров карабахских сепаратистов, приговоренных к тюремному заключению в Азербайджане: «Он поднял и этот вопрос, и я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу, и на этом все… Что касается упомянутых вами лиц, то это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории - на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению. На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно. Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи».

Алиев выразил убежденность, что лидеры сепаратистского движения «совершили серьезные преступления против человечества». Президент провел аналогию с Нюрнбергским процессом и задался вопросом: «Всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их… Их (сепаратистов - haqqin) преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны».

Ильхам Алиев также ответил на вопрос о причинах ухудшения отношений Азербайджана с Францией и перспективе нормализации: «С началом Второй Карабахской войны и восстановления нашей территориальной целостности, к сожалению, позиция Франции стала абсолютно непонятной. Франция защищает территориальную целостность стран: пытается защитить собственную территориальную целостность, сейчас защищает территориальную целостность Дании, Украины. Но тогда, к сожалению, Франция поддержала сепаратистов: более десяти резолюций Национального собрания и Сената были направлены на поддержку сепаратистов. И даже ваш парламент признал так называемый Нагорный Карабах, хотя даже Армения его не признавала. Кроме того, у нас были напряженные отношения с правительством. Но, опять же, не мы были источником этой напряженности. Мы только хотели, чтобы уважали наш суверенитет».

Однако Алиев напомнил о позитивной встрече с президентом Макроном в конце прошлого года: «Мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений… Сейчас я думаю, что обе стороны более готовы к нормализации отношений, особенно после того, как Армения и Азербайджан уже достигли мира».