Большая сенсация: фигурист из Казахстана стал олимпийским чемпионом

Сенсацией завершился турнир фигуристов-одиночников на Олимпиаде в Милане и Картина-д’Ампеццо. Золотую медаль завоевал 21-летний спортсмен из Казахстана Михаил Шайдоров.

С общим результатом 291,58 балла он опередил всех главных претендентов на победу - американца Илью Малинина, японца Юма Кагияму, француза Адама Сяо Хим Фа.

После короткой программы Шайдоров занимал 5-е место, но произвольная программа все изменила. Уроженец Алматы выступил здорово, а лидеры допускали ошибку за ошибку. В итоге главный претендент на чемпионство Малинин занял лишь 8-е место.

Кагияма во второй раз подряд выиграл олимпийское серебро. Бронза у канадца Стивена Гоголева. И это тоже большая неожиданность, учитывая то, что до произвольного катания он занимал 10-е место.

Возвращаясь же к Михаилу Шайдорову, стоит сказать, что в 2018 году он переехал в Сочи, где тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Для Казахстана это второе золото за всю историю Зимних Олимпиад. Первую золотую награду завоевал в 1994 году на Играх в Лиллехаммере лыжник Владимир Смирнов.