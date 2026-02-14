CША готовятся к затяжной войне с Ираном. Грозный месседж Трампа

Ранее газета The New York Times сообщала, что авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском море, будут отправлены на Ближний Восток.

По данным портала Axios, авианосцу потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток. Это соответствует срокам, которые обозначил Трамп в четверг, когда заявил, что хочет финализировать сделку с Ираном в следующем месяце и изменит свой подход, если сделка не состоится.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию крупнейшего американского авианосца Gerald R. Ford. При этом американский лидер не сопроводил пост каким-либо дополнительным текстом.

Вооруженные силы США готовятся к возможности продолжительных многонедельных операций против Ирана в случае, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении удара, сообщили Reuters два американских чиновника. В таком случае конфликт может принять значительно более серьезный характер, чем предыдущие эпизоды противостояния между двумя странами.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности из-за чувствительности планирования, эта информация повышает ставки в дипломатических усилиях, которые в настоящее время предпринимаются между США и Ираном.

На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели переговоры в Омане, пытаясь возобновить дипломатический диалог по ядерной программе Тегерана. Эти контакты состоялись после того, как Трамп нарастил военное присутствие США в регионе, что вызвало опасения по поводу возможных новых военных действий.

Американские официальные лица сообщили в пятницу, что Пентагон направляет в регион дополнительную авианосную ударную группу, увеличивая численность войск на тысячи человек, а также усиливая присутствие истребителей, эсминцев с управляемым ракетным вооружением и других средств, способных как наносить удары, так и отражать атаки.

Выступая в пятницу перед американскими военнослужащими на базе в Северной Каролине, Трамп заявил, что «договориться с Ираном было сложно».

«Иногда нужен страх. Это единственное, что действительно позволяет урегулировать ситуацию», — сказал он.

Комментируя подготовку к потенциально длительной военной операции США, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: «У президента Трампа в отношении Ирана есть все варианты».

«Он выслушивает различные точки зрения по каждому вопросу, но окончательное решение принимает исходя из того, что лучше для нашей страны и национальной безопасности», — добавила она.

Пентагон от комментариев отказался.

В прошлом году США уже направляли в регион два авианосца, когда наносили удары по иранским ядерным объектам. Однако июньская операция Midnight Hammer фактически была разовой акцией: стелс-бомбардировщики вылетали с территории США для нанесения ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ответ Иран осуществил крайне ограниченный ответный удар по американской базе в Катаре.

По словам источников, нынешнее планирование значительно сложнее.

В рамках возможной продолжительной кампании американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана, отметил один из чиновников, отказавшись приводить конкретные детали.

Эксперты подчёркивают, что риски для американских сил в случае такой операции будут значительно выше, поскольку Иран располагает значительным ракетным арсеналом. Ответные удары Тегерана также повышают риск перерастания конфликта в региональный.

Тот же источник отметил, что в Вашингтоне полностью ожидают ответных действий со стороны Ирана, что может привести к серии взаимных ударов и ответных мер в течение продолжительного времени.

Белый дом и Пентагон не ответили Reuters на вопросы о рисках ответных ударов и региональной эскалации.

Трамп неоднократно угрожал нанести удары по Ирану из-за его ядерной и баллистической ракетной программ, а также жестокого подавления протестов. В четверг он предупредил, что альтернативой дипломатическому решению будет сценарий, который окажется «очень травматичным».