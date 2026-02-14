Новый удар США

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по данным Вашингтона, использовали для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X. В ходе атаки погибли три человека.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в Карибском регионе и было вовлечено в операции по торговле наркотиками», — сказано в публикации.

Как писала The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против наркокартелей, в августе прошлого года Вашингтон направил к берегам Венесуэлы корабли.

С сентября США начали сообщать об ударах по судам, связанным, по мнению Вашингтона, с контрабандой наркотиков.

В прошлый раз американские военные атаковали судно, объявив, что оно принадлежит наркоторговцам, в восточной части Тихого океана. Тогда погибли два человека, еще один выжил.