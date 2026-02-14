USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Новый удар США

видео
10:24 2816

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по данным Вашингтона, использовали для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X. В ходе атаки погибли три человека.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в Карибском регионе и было вовлечено в операции по торговле наркотиками», — сказано в публикации.

Как писала The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против наркокартелей, в августе прошлого года Вашингтон направил к берегам Венесуэлы корабли.

С сентября США начали сообщать об ударах по судам, связанным, по мнению Вашингтона, с контрабандой наркотиков.

В прошлый раз американские военные атаковали судно, объявив, что оно принадлежит наркоторговцам, в восточной части Тихого океана. Тогда погибли два человека, еще один выжил.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 75
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 131
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1623
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6556
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 982
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 912
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1116
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1522
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1772
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2165
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1807

ЭТО ВАЖНО

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 75
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 131
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1623
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6556
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 982
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 912
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1116
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1522
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1772
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2165
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться