Прилетело по Белгороду: есть погибшие и раненые

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, еще три получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Двое мужчин погибли на месте. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — его везут в областную клиническую больницу. Еще двоих с осколочными ранениями госпитализируют в городскую больницу №2.

Гладков также сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры. В ряде районов произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и автомобили. Сигнал ракетной опасности действовал 12 минут.