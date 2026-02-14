USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Прилетело по Белгороду: есть погибшие и раненые

10:34 1938

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, еще три получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Двое мужчин погибли на месте. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — его везут в областную клиническую больницу. Еще двоих с осколочными ранениями госпитализируют в городскую больницу №2.

Гладков также сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры. В ряде районов произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и автомобили. Сигнал ракетной опасности действовал 12 минут.

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 76
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 131
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1624
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6557
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 984
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 913
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1116
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1524
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1773
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2165
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1808

ЭТО ВАЖНО

Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
Китай в Мюнхене обвинил Японию в нацизме: «Проигрыш будет быстрым и разрушительным»
13:39 76
США сомневаются в серьезности России
США сомневаются в серьезности России
13:25 131
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
11:47 1624
Извращение как привилегия, преступление как атрибут
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 6557
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
США в Мюнхене заявили о конце глобализации
12:38 984
Турция может освободить тысячи боевиков
Турция может освободить тысячи боевиков
12:14 913
США теряют интерес к Украине?
США теряют интерес к Украине?
11:56 1116
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы
Загорелся крупнейший нефтезавод Кубы фото
11:39 1524
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
Трамп в Женеве попытается прекратить еще две войны
11:01 1773
США о единственном звонке Китая Путину
США о единственном звонке Китая Путину
10:50 2165
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
Украина получит американское оружие на 15 миллиардов
10:41 1808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться